Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны"

Поклонники "Севильи" протестуют против решения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поменять формат проведения Суперкубка Испании.



- Решение об изменении формата Суперкубка и переноса матча в Марокко было принято поздно, оставлено без разъяснений и было вызвано стремлением помочь одному из клубов для получения им экономической выгоды.



Одна из команд решила, что товарищеская игра в Сан-Франциско (4 августа пройдет матч "Барселона" - "Рома" . - Прим. "СЭ") важнее, и решение RFEF только помогло ей, - приводится заявление болельщиков "Севильи" на портале Football Espana.

Матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей" пройдет 12 августа в Тендере (Марокко). Ранее трофей разыгрывался по итогам двух встреч.



