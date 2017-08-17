Фанаты "Реала" провели акцию в поддержку Роналду

Перед ответным матчем Суперкубка Испании "Реал" - "Барселона" (первая игра - 3:1) почти 80 тысяч человек, собравшихся на "Сантьяго Бернабеу", достали из своих карманов белые платочки и принялись активно ими махать. Обычно в Испании таким образом выражают вотум недоверия к руководству команды. Однако в данном случае акция была направлена против судейства в первой встрече за Суперкубок.

Болельщиков возмутила длительная дисквалификация форварда "Королевского клуба" Криштиану Роналду (пять матчей) за толчок арбитра после полученной второй желтой карточки за симуляцию. По новым правилам отстранение распространяется еще и на чемпионат Испании. "Реал" подал протест на решение, однако его отклонили. Теперь лидер команды вынужден пропустит четыре первых игры ла лиги.

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