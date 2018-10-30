Фанаты "Реала" планируют освистывать Рамоса

Болельщики "Реала" недовольны ситуацией в клубе и готовят акцию, направленную против капитана команды Серхио Рамоса. Как утверждает Cadena Ser, организованная группа фанатов планирует в ближайшем матче чемпионата Испании освистывать Рамоса, поскольку считает его ответственным за негативную атмосферу в команде.

Напомним, что "Реал" выиграл только один из шести последних матчей, был разгромлен "Барселоной" со счетом 1:5 в воскресном класико на "Камп Ноу", после чего в понедельник в отставку отправили главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги. Исполнять обязанности главного тренера будет Сантьяго Солари.