22:28 2 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе"

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Болельщики "Райо Вальекано" выразили недовольство попыткой руководство клуба арендовать у "Бетиса" нападающего Романа Зозулю. Футболист уже перешел к "пчелам", но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

 
Роман ЗОЗУЛЯ.Фанаты "Райо" обвинили украинского игрока в нацизме и выгнали из клуба

- "Небольшие в спорте, но с большими ценностями". Это и есть "Райо Вальекано", - гласит сообщение фанатов в твиттере. - К сожалению, за последние несколько часов руководство клуба растоптало наши ценности. Возможно, если бы мы не отреагировали на происходившие события - ничего бы этого не случилось. Вероятно, не будь у фанатов и "Райо Вальекано" такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой. Но мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистками взглядами".

Напомним, что в "Бетис" Зозуля перешел из "Днепра" летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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baltiec39

Пшел вон пёс поганый!Болеем теперь за Райо!!!

01:34 3 февраля

disss

Именно, таким как Зозуля, место в испанской команде! Но не в этой! И не в Реале! Помните, как весь реал аж опписался от радости пригласить тренером в одну из своих детских команд какого-то беженца, сына которого пнула одна из испанских телевезионщиц!? Потом оказалось, что папа тот еще террорист! Интересно, какие навыки он дам ученикам школ Реала?

23:22 2 февраля

ustin007

Теперь буду болеть за эту команду!молодцы болелы!

23:09 2 февраля

Thomas_Boy

Уходи, басурман! Негры нам не нужны!

23:01 2 февраля

Carlos_Valderrama

опять проделки русских хакеров)

22:52 2 февраля

marsey

супер болелы у райо! будем теперь "болеть" за них :) а кукушку - на кол :)

22:49 2 февраля

Конский волос

Попал под раздачу

22:46 2 февраля

outz

Зрада)

22:42 2 февраля

П_о_в_а_р

Вали в АТО.

22:35 2 февраля

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