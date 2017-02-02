Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе"

Болельщики "Райо Вальекано" выразили недовольство попыткой руководство клуба арендовать у "Бетиса" нападающего Романа Зозулю. Футболист уже перешел к "пчелам", но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.
- "Небольшие в спорте, но с большими ценностями". Это и есть "Райо Вальекано", - гласит сообщение фанатов в твиттере. - К сожалению, за последние несколько часов руководство клуба растоптало наши ценности. Возможно, если бы мы не отреагировали на происходившие события - ничего бы этого не случилось. Вероятно, не будь у фанатов и "Райо Вальекано" такой тесной связи - украинский игрок уже тренировался бы с командой. Но мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистками взглядами".
Напомним, что в "Бетис" Зозуля перешел из "Днепра" летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.
baltiec39
Пшел вон пёс поганый!Болеем теперь за Райо!!!
01:34 3 февраля
disss
Именно, таким как Зозуля, место в испанской команде! Но не в этой! И не в Реале! Помните, как весь реал аж опписался от радости пригласить тренером в одну из своих детских команд какого-то беженца, сына которого пнула одна из испанских телевезионщиц!? Потом оказалось, что папа тот еще террорист! Интересно, какие навыки он дам ученикам школ Реала?
23:22 2 февраля
ustin007
Теперь буду болеть за эту команду!молодцы болелы!
23:09 2 февраля
Thomas_Boy
Уходи, басурман! Негры нам не нужны!
23:01 2 февраля
Carlos_Valderrama
опять проделки русских хакеров)
22:52 2 февраля
marsey
супер болелы у райо! будем теперь "болеть" за них :) а кукушку - на кол :)
22:49 2 февраля
Конский волос
Попал под раздачу
22:46 2 февраля
outz
Зрада)
22:42 2 февраля
П_о_в_а_р
Вали в АТО.
22:35 2 февраля