Фанаты "Бетиса" - Зозуле: "Это твой дом, брат"

Болельщики "Бетиса" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, чья аренда в "Райо Вальекано" сорвалась. Мадридский клуб договорился об аренде Зозули, но отменил ее из-за угроз своих фанатов. Это возмутило руководство примеры, которое считает, что Зозуля имеет право играть за "Райо Вальекано".
Зозуля вернулся в Севилью, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. На вокзале его встретила группа болельщиков "Бетиса" с баннером. На баннере было написано "Это твой дом, брат". Ранее Зозулю поддержали игроки севильского клуба.
spetrov
П_о_в_а_р, они такие. :)
11:26
П_о_в_а_р
Каклы, замёрзли чтоля?)) А, за своего вылезли потереть. Тада СУГС, браты. Да прибудет с нами счёт за отопление.)
11:23
ЗЮК
Буква Ё,Полиграф.
11:18
Буква Ё
Бетис - очередные русофобы. надеюсь, Трамп разберется с ними
11:10