Фанаты "Бетиса" - Зозуле: "Это твой дом, брат"

Болельщики "Бетиса" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, чья аренда в "Райо Вальекано" сорвалась. Мадридский клуб договорился об аренде Зозули, но отменил ее из-за угроз своих фанатов. Это возмутило руководство примеры, которое считает, что Зозуля имеет право играть за "Райо Вальекано".

Зозуля вернулся в Севилью, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. На вокзале его встретила группа болельщиков "Бетиса" с баннером. На баннере было написано "Это твой дом, брат". Ранее Зозулю поддержали игроки севильского клуба.