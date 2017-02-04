10:48 | ФУТБОЛ — Испания

Фанаты "Бетиса" - Зозуле: "Это твой дом, брат"

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Болельщики "Бетиса" поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, чья аренда в "Райо Вальекано" сорвалась. Мадридский клуб договорился об аренде Зозули, но отменил ее из-за угроз своих фанатов. Это возмутило руководство примеры, которое считает, что Зозуля имеет право играть за "Райо Вальекано".

Зозуля вернулся в Севилью, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. На вокзале его встретила группа болельщиков "Бетиса" с баннером. На баннере было написано "Это твой дом, брат". Ранее Зозулю поддержали игроки севильского клуба.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

П_о_в_а_р, они такие. :)

11:26

П_о_в_а_р

Каклы, замёрзли чтоля?)) А, за своего вылезли потереть. Тада СУГС, браты. Да прибудет с нами счёт за отопление.)

11:23

ЗЮК

Буква Ё,Полиграф.

11:18

Буква Ё

Бетис - очередные русофобы. надеюсь, Трамп разберется с ними

11:10

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