Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч - это сделаем мы"

Представители фанатской трибуны "Барселоны" сделали официальное заявление по событиям в своем регионе и по предстоящей игре 7-го тура чемпионата Испании каталонцами и "Лас-Пальмасом". Ранее сообщалось, что матч может быть отменен. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

– В свете насилия и несправедливости, с которым сегодня столкнулся народ Каталонии, мы просим "Барселону" отменить матч против "Лас-Пальмаса", – гласит официальное обращение фан-клуба сине-гранатовых. – Если это не сделает клуб – это сделаем мы. Сегодня нельзя играть в футбол. Нужно выйти на поле, дождаться стартового свистка, а затем сесть на поле и этим мирным актом показать всему миру, что Каталония против несправедливого насилия и за демократические права своего народа.

Напомним, что "Барселона" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании. Как отмечают СМИ, угроза беспорядков со стороны фанатов – единственная причина, по которой "Барселона" хочет провести игру при пустых трибунах. (Егор БЫЧКОВ)