Фанатов "Реала" обвинили в оскорблениях Пике и Месси

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) осудила поведение болельщиков "Реала" во время матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3). Фанаты "Королевского клуба" скандировали оскорбительные реплики в адрес нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси и защитника Жерара Пике, сообщает Marca.

Активная часть фанатов мадридцев напомнила Пике о том, что Каталония является частью Испании, а также называла аргентинца умственно отсталым.

Сообщается, что к произошедшему причастны более 1000 фанатов "Реала", а поведение болельщиков в целом признано удовлетворительным.