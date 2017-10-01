Фанат выбежал на поле во время матча "Барселона" - "Лас-Пальмас"

Во время игры 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" (3:0) на поле выбежал болельщик. Любопытно, что игра проходила при абсолютно пустых трибунах.

Фанат появился на газоне после второго гола в матче, держа в руках плакат о независимости Каталонии. Стюарты смогли быстро поймать правонарушителя и спокойно сопроводить его за пределы поля.

Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. LIVE!