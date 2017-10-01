Фанат выбежал на поле во время матча "Барселона" - "Лас-Пальмас"

Во время игры 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" (3:0) на поле выбежал болельщик. Любопытно, что игра проходила при абсолютно пустых трибунах.
Фанат появился на газоне после второго гола в матче, держа в руках плакат о независимости Каталонии. Стюарты смогли быстро поймать правонарушителя и спокойно сопроводить его за пределы поля.
Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.
Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //
Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. LIVE!
🔵🔴 Tot i les portes tancades del Camp Nou, la reivindicació de– Esport3 (@esport3) 1 октября 2017 г.
l'#1OTV3 arriba a la gespa #fcblive https://t.co/iV3LEw2Zqn pic.twitter.com/cDOCsBDqNa