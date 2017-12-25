Фанат "Реала" чуть не сжег дом после разгрома в класико

70-летний румынский болельщик "Реала" чуть не сжег свой дом в городе Арад после того, как мадридцы в 17-м туре чемпионата Испании проиграли "Барселоне" (0:3), сообщает Gazeta Sporturilor. Отмечается, что причиной возгорания стало то, что поклонник "королевского клуба" на эмоциях пролил на плиту растворитель.

Издание подчеркивает, что пожарные оперативно прибыли на место инцидента и ликвидировали очаг возгорания. В полиции болельщик "Реала" заявил, что поджог был намеренным – таким образом он хотел покончить с собой, поскольку не мог вынести крупного поражения любимой команды.

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