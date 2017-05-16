Фалькао и Коэнтрау обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао и защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау подозреваются в уклонении от уплаты налогов в Испании, сообщает El Mundo. Колумбиец, ранее выступавший за "Атлетико", обвиняется в неуплате 5,6 миллионов евро, а португалец – 1,29 миллионов.

Прокуратура Мадрида направила в суд информацию о том, что игроки ранее пользовались услугами компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Ирландии, чтобы не платить налоги. Отметим, что оба футболиста пользуются услугами одного агента - Жорже Мендеша.

Самого Мендеша ранее также обвиняли в уклонении от уплаты налогов наряду с другим его клиентом и игроком "Реала" Криштиану Роналду.