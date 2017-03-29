Фабиу Коэнтрау: "Я не в тех кондициях, чтобы играть за "Реал"

Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау отметил, что находится не в тех кондициях, чтобы играть за мадридскую команду. По словам португальца, он может продолжить карьеру в другом клубе.

– Я полностью преодолел последствия травмы и уже две недели тренируюсь изо всех сил, – цитирует Коэнтрау Marca. – Что касается моего будущего, то у меня контракт с "Реалом" до 2019 года. Буду рад, если клуб рассчитывает на меня. Если же нет, то готов идти своим путем. Признаю, что в настоящий момент я не в тех кондициях, чтобы играть за "Реал". Каждый должен признавать свои проблемы.