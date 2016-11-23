Фабиу Коэнтрау: "Я конкурирую с лучшим левым защитником"

Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" (2:1) отметил, что ему трудно конкурировать с Марселу. Напомним, португалец заменил бразильца по ходу встречи ближе во втором тайме. Затем в одном из эпизодов мяч в своей штрафной площади попал в руку Коэнтрау, за что был назначен пенальти, и "Спортинг" сравнял счет.

– Трудно играть в "Реале", я конкурирую с лучшим левым защитником, – цитирует Коэнтрау Marca. – Марселу очень сильный игрок. Тем не менее, я должен использовать игровое время, которое мне будут давать. Что касается игры рукой, то я очень расстроен. Нужно больше работать на тренировках. Только так можно получить больше игрового времени и улучшить свою игру.