Фабио Капелло: "Зидан хотел принять это решение самостоятельно"

Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло считает, что Зинедин Зидан хотел самостоятельно принять решение об уходе из "Королевского клуба". Сегодня, 31 мая 45-летний француз объявил, что оставляет пост наставника "Реала".

– Зидан объявил о расставании с "Реалом"? Он хотел принять это решение раньше, чем это сделал бы кто-то другой. Если бы мадридская команда проиграла финал Лиги чемпионов, то Флорентино Перес уволил бы его.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.

Капелло был главным тренером "Реала" с 1996 по 1997 и 2006-2007 годы. По его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании.