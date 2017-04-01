11:24 | ФУТБОЛ — Испания

Фабио Капелло: "В "Реале" я поставил двух опорников и получил шквал критики"

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло вспомнил о работе в "Реале" в сезоне-2006/07. По его словам, важную роль играли опорные хавбеки Мамаду Диарра и Эмерсон. Мадридцы стали чемпионами Испании, но летом Капелло оставил команду.

- Мой второй этап карьеры в "Реале" начался с покупки Каннаваро, Диарра и Эмерсона, - цитирует AS Капелло. - Я поставил двух опорников перед линией обороны, и скоро начался шквал критики. Бекхэм играл справа, Рейес слева, а Рауль и ван Нистелрой - в атаке. 

Честно говоря, ван Нистелрой никогда не впечатлял меня, когда он играл в "Манчестер Юнайтед", но все изменилось, когда он стал играть у меня. Диарра играл важную роль в команде в тот сезон. Рамос тоже провел отличный чемпионат. Он оставался на каждой тренировке, чтобы отрабатывать игру головой. 

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