Фабио Капелло: "Роналду покинет "Реал"

Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло считает, что нападающий мадридской команды Криштиану Роналду не останется в клубе до конца карьеры. Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может перейти в "ПСЖ".

– Думаю, Криштиану хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед", чтобы работать под руководством Моуринью. В конце концов, он покинет Мадрид, чтобы вернуться в Англию.

В минувшем сезоне Роналду провел 27 игр в испанском чемпионате и забил 26 голов.

Капелло был главным тренером "Реала" с 1996 по 1997 и 2006 и 2007 годы. Под его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании.