Фабио Капелло: "При Сампаоли "Барселона" заиграет по-другому"

Итальянский тренер Фабио Капелло уверен, что Хорхе Сампаоли - идеальный кандидат на пост главного тренера "Барселоны". По его словам, специалист, возглавляющий "Севилью" созрел для работы в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет команду в конце текущего сезона.

- Это идеальный вариант для "Барселоны", - приводит Marca слова Капелло. - Сампаоли - один из талантливейших европейских тренеров. Мне кажется, что он созрел для работы в каталонском клубе. У него сильный характер, он знает, как заставить себя уважать, а также может привнести что-то новое. При нем "Барселона" заиграет по-другому.