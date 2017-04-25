Фабио Капелло: "Месси - гений, а Роналду - великий футболист"

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси футбольным гением. Аргентинец принес победу своей команде в матче 33-го тура чемпионата Испании, сделав в этой встрече дубль.

- Месси - гений, а Роналду - великий футболист, - приводит Fox Sports слова Капелло. - Очень приятно, что есть возможность наблюдать за игрой Месси. Он нес свою команду на плечах. Он гений, а все остальные - просто сильные игроки. Роналду - хороший бомбардир, но Месси - гений.