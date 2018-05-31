Фабио Капелло: "Конте – идеальная замена Зидану"

Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло считает, что мадридский клуб может рассмотреть кандидатуры нескольких специалистов на пост главного тренера. 31 мая Зинедин Зидан объявил о своей отставке с должности наставника "Королевского клуба".

- "Реал" может пригласить Гути на этот пост. Идеальным вариантом представляется Конте – это единственный топ-тренер, доступный сейчас. Сарри пока тоже свободен, но никто не знает, насколько… Хорошим вариантом является Покеттино, - сказал Капелло в интервью Sky Sport 24.

Капелло был главным тренером "Реала" с 1996 по 1997 и 2006-2007 годы. По его руководством мадридская команда дважды становилась чемпионом Испании.