Фабио Капелло: "Каждый раз на "Сантьяго Бернабеу" игроки "Реала" хотят травмировать Месси"

Бывший главный тренер "Реала" и сборной России Фабио Капелло отметил грубость футболистов мадридского клуба в матчах против "Барселоны". По словам итальянского специалиста, игроки "Реала" намеренно пытаются нанести травму Лионелю Месси. На 77-й минуте игры, состоявшейся 23 апреля, Серхио Рамос был изгнан с поля за фол на Месси. Встреча завершилась победой "Барсы" со счетом 3:2, Месси оформил дубль.

- Каждый раз во время класико на "Сантьяго Бернабеу" игроки "Реала" пытаются нанести травму Месси, - цитирует goal.com Капелло. - И каждый раз это тянет на красную карточку. Посмотрите на фол! Это натуральный фол. Грубый фол. Чистейший фол. Удаление было справедливым.