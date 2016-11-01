14:43 | ФУТБОЛ — Испания

Фабио Капелло: "Бензема играет, потому что он в любимчиках у Переса"

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Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло объяснил, почему форвард "Королевского клуба" Карим Бензема так часто оказывается в стартовом составе. В этом сезоне чемпионата Испании французский форвард провел на поле восемь матчей и забил в них четыре гола.

– Иметь возможность выбирать между Бензема и Моратой - это та дилемма, от которой не отказался бы любой тренер, – приводит Goal.com слова Капелло. – Думаю, Зидан нашел верное решение. В стартовом составе выходит француз, в первую очередь потому, что он любимчик президента, а испанец затем выходит на замену, решая исход матчей.

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