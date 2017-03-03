Фабио Каннаваро: "Роналдо всегда вселял в меня страх"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро назвал экс-нападающего "Реала" и сборной Бразилии Роналдо лучшим футболистом своего поколения. Итальянец отметил, что если форвард хотел отличиться голом – он всегда это делал.

– Есть много футболистов, которым я неоднократно противостоял, но Роналдо единственный, кто всегда вселял в меня страх, – цитирует Sky Sports Каннаваро. – Это лучший футболист нашего поколения. Феноменальный Роналдо. Если он хотел забить гол, он обязательно это делал. Конечно, Бразилия всегда давала футболу великих игроков, но Роналдо был просто другим.