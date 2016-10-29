08:25 | ФУТБОЛ — Испания

Фабио Каннаваро: "Нейтрализовать Месси невозможно"

0
0
0

Бывший защитник "Реала" Фабио Каннаваро высказал мнение о том, что нейтрализовать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси невозможно. По мнению экс-игрока "Ювентуса" и сборной Италии, сдерживать натиск Месси и Роналду ему было бы сложнее всего.

– Очень нелегко обороняться против Месси, – приводит Marca слова Каннаваро. – Ведь я играл против него. Месси невозможно нейтрализовать, можно надеяться лишь на его ошибку. То же самое касается и Роналду.

Ранее Каннаваро сообщал, что в 2016 году "золотого мяча" заслуживает португальский форвард "Реала".

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ