Фабио Каннаваро: "Нейтрализовать Месси невозможно"

Бывший защитник "Реала" Фабио Каннаваро высказал мнение о том, что нейтрализовать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси невозможно. По мнению экс-игрока "Ювентуса" и сборной Италии, сдерживать натиск Месси и Роналду ему было бы сложнее всего.

– Очень нелегко обороняться против Месси, – приводит Marca слова Каннаваро. – Ведь я играл против него. Месси невозможно нейтрализовать, можно надеяться лишь на его ошибку. То же самое касается и Роналду.

Ранее Каннаваро сообщал, что в 2016 году "золотого мяча" заслуживает португальский форвард "Реала".