Фабио Каннаваро: "Месси не играет на своем уровне"

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не показывает своей лучшей игры. По его словам, аргентинец влияет своей игрой на форму клуба.

– В этом сезоне дела для Месси складываются не лучшим образом, – цитирует Cadena Ser Каннаваро. – Месси не соответствует своему уровню. Хоть он и показывает нечеловеческие вещи, но остается человеком. И это нормально. Все игроки проходят через такие периоды. И это влияет на "Барселону". Раньше Месси мог в одиночку выигрывать матчи для команды. Но сейчас это сложнее.