Езил выдвинул "Барселоне" требования

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил согласился на переход в "Барселону". Как информирует Calciomercato, хавбек выдвинул каталонскому клубу два требования: немец хочет зарплату в 19 миллионов евро за сезон и гарантированное место в стартовом составе. Если требования будут удовлетворены, футболист подпишет контракт с испанским клубом.
В текущем сезоне Езил провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года.
Очень плохой мальчик
Припух немец.
02:54
shot on goal
КАК ДАТЬ ЕМУ ПОД ДЫХ...
01:54
shpasic
надо Барсе встречные требования выдвинуть - хоть один пропуск двух подряд матчей из-за травмы или меньше одного очка по системе гол+пас в среднем (во всех турнирах), то сразу пинка под зад безо всякой зарплаты.
23:00 29 декабря
Andre_Saratov
Да ты что, турок, что ли? (Французская поговорка)
22:53 29 декабря
lokofanat
А че 10-й номер сразу не попросил? Если кто не знает, он очень хотел его в Арсенале, пока Уилшир был в аренде в Борнмуте, но Венгер отказал и с тех пор Езильчик недоволен своей жизнью)). В Барсе 10-ку какой-то Месси носит- думаю, все понимают, что с приходом великого немца всё изменится))
22:48 29 декабря
Roma_Totti
Место в старте плюс 19 лямов, Месутка такие требования может поставить ПСЖ, точно Барса от него откажется.
22:33 29 декабря
Manted
с такими запросами так и уйдешь на пенсию в Арсеналке)
22:28 29 декабря
karlikf1
Гарантированное, место, в составе, Барселоны? Чего-то я не припомню, чтобы в 1982 году Марадона ставил таких требований руководству Барселоны. Ах, да, это же Езил, а не какой-то там Марадона.
22:00 29 декабря
Molochnik1972
Ну он оборзел
21:55 29 декабря