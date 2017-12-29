21:35 29 декабря | Футбол — Испания

Езил выдвинул "Барселоне" требования

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил согласился на переход в "Барселону". Как информирует Calciomercato, хавбек выдвинул каталонскому клубу два требования: немец хочет зарплату в 19 миллионов евро за сезон и гарантированное место в стартовом составе. Если требования будут удовлетворены, футболист подпишет контракт с испанским клубом.

В текущем сезоне Езил провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Очень плохой мальчик

Припух немец.

02:54

shot on goal

КАК ДАТЬ ЕМУ ПОД ДЫХ...

01:54

shpasic

надо Барсе встречные требования выдвинуть - хоть один пропуск двух подряд матчей из-за травмы или меньше одного очка по системе гол+пас в среднем (во всех турнирах), то сразу пинка под зад безо всякой зарплаты.

23:00 29 декабря

Andre_Saratov

Да ты что, турок, что ли? (Французская поговорка)

22:53 29 декабря

lokofanat

А че 10-й номер сразу не попросил? Если кто не знает, он очень хотел его в Арсенале, пока Уилшир был в аренде в Борнмуте, но Венгер отказал и с тех пор Езильчик недоволен своей жизнью)). В Барсе 10-ку какой-то Месси носит- думаю, все понимают, что с приходом великого немца всё изменится))

22:48 29 декабря

Roma_Totti

Место в старте плюс 19 лямов, Месутка такие требования может поставить ПСЖ, точно Барса от него откажется.

22:33 29 декабря

Manted

с такими запросами так и уйдешь на пенсию в Арсеналке)

22:28 29 декабря

karlikf1

Гарантированное, место, в составе, Барселоны? Чего-то я не припомню, чтобы в 1982 году Марадона ставил таких требований руководству Барселоны. Ах, да, это же Езил, а не какой-то там Марадона.

22:00 29 декабря

Molochnik1972

Ну он оборзел

21:55 29 декабря