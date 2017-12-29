Езил выдвинул "Барселоне" требования

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил согласился на переход в "Барселону". Как информирует Calciomercato, хавбек выдвинул каталонскому клубу два требования: немец хочет зарплату в 19 миллионов евро за сезон и гарантированное место в стартовом составе. Если требования будут удовлетворены, футболист подпишет контракт с испанским клубом.

В текущем сезоне Езил провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года.