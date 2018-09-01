"Эйбар" вырвал победу у "Реал Сосьедад"

"Эйбар" переиграл "Реал Сосьедад" в матче 3-го тура чемпионата Испании. Победный гол был забит на 91-й минуте.

В другой встрече "Вильярреал" на своем поле проиграл "Жироне".

Чемпионат Испании

3-й тур

"Эйбар" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:1)

Голы: Виллиан Жозе, 15 - с пенальти (0:1). Кардона, 26 (1:1). Шарлес, 90+1 (2:1).

"Эйбар": Дмитрович, Бигас (Хосе Анхель, 46), Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Альварес, Орельяна (Хоан Хордан, 45+1), Серхио Энрич, Пере Милья, Кардона (Шарлес, 73).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Ильярраменди (Меркеланс, 85), Субельдия, Сангальи, Хуанми (Сурутуса, 73), Виллиан Жозе (Баутиста, 18), Оярсабаль.

Предупреждения: Дмитрович, 14. Диоп, 34. Хуанми, 58. Пенья, 75. Ильярраменди, 80.

Судья: Санчес Мартинес.

Эйбар. Стадион "Мунисипаль де Ипуруа".

"Вильярреал" - "Жирона" - 0:1 (0:0)

Гол: Стуани, 54.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла (Лаюн, 75), Тригерос, Пабло Форнальс, Касерес (Бакка, 66), Морено, Педраса, Токо-Экамби (Сансоне, 83).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Адай (Муньеса, 78), Борха (Робертс, 81), Пере Понс, Гранель, Порро, Стуани, Лосано (Алейкс Гарсия, 59).

Предупреждения: Алькала, 23. Адай, 56. Тригерос, 75. Марио Гаспар, 85. Сансоне, 89.

Судья: Прието Иглесиас.

Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика".