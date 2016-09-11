"Эйбар" вырвал победу у "Гранады"

"Эйбар" на выезде переиграл "Гранаду" в матче 3-го тура чемпионата Испании. Победный гол была забит Серхио Энричем на последней добавленной минуте. Стоит отметить, что "Эйбар" с 32-й минуты играл в меньшинстве.

Чемпионат Испании

Примера

3-й тур

"Гранада" - "Эйбар" - 1:2 (0:1)

Голы: Педро Леон, 43 (0:1). Кравец, 76 (1:1). Серхио Энрич, 90+4 (1:2).

"Гранада": Очоа, Табану (Буэно, 46), Тито, Сильва, Везу, Сампер, Перейра, Уче (Кравец, 46), Бога, Понсе, Ацили (Карсела-Гонсалес, 65).

"Эйбар": Асьер Риесго, Луна, Лежен, Гальвес, Капа, Педро Леон (Серхио Энрич, 56), Фран Рико, Пенья, Хота (Йоэль, 34), Дани Гарсия, Кике (Эскаланте, 46).

Предупреждения: Перейра, 82. Везу, 90.

Удаление: Асьер Риесго (Э), 32.

Судья: Трухильо Суарес.