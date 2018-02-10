"Эйбар" вырвал победу на последних секундах матча против "Леганеса"

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Эйбар" на выезде переиграл "Леганес" со счетом 1:0. Автором единсветнного гола стал защитник "оружейников" Иван Рамис, который забил на 90+4-й минуте.

Отметим, что у хозяев на 84-й минуте был удален защитник Димитриос Сиовас.

"Эйбар" занимает шестое место турнирной таблицы ла лиги, "Леганес" - 12-е.

Чемпионат Испании

Примера

23-й тур

"Леганес" - "Эйбар" - 0:1 (0:0)

Гол: Рамис, 90+4 (0:1).

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Омар (Эль-Жар, 59), Брашанац (Эрасо, 73), Габриэл, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 46), Герреро.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Арбилья, Диоп (Хоан Хордан, 80), Инуи (Алехо, 85), Пенья (Капа, 90+1), Дани Гарсия, Орельяна, Кике, Шарлес.

Предупреждения: Габриэл, 70. Сиовас, 74. Муньос, 77. Шарлес, 80. Рамис, 90+5.

Удаление: Сиовас (Леганес), 85.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

10 февраля. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.

Турнирная таблица чемпионата Испании