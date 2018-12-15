"Эйбар" - "Валенсия": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 15 декабря, "Эйбар" принимает "Валенсию".

"Эйбар" с 19 очками занимает 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. У "Валенсии" 10 очков и 19-е место. Напомним, за гостей выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Компания Winline предоставляет следующие коэффициенты на этот матч: победа хозяев – 2.68, ничья - 3.18, победа гостей - 2.76.

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"Эйбар" – "Валенсия": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 16-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей