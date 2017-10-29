"Эйбар" сыграл вничью с "Леванте", уступая в счете 0:2

"Эйбар" дома сыграл вничью с "Леванте" (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании. К перерву гости вели со счетом 2:0, но хозяевам удалось восстановить равенство.

Хозяева поля продлили безвыигрышную серию до шести матчей (4 поражения, 2 ничьи). У гостей аналогичная серия насчитывает пять игр (2 поражения, 3 ничьи).

После этого матча "Эйбар" продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице, набра 8 очков. "Леванте" поднялся на 11-ю позицию (12 баллов). Первое место в ла лиге продолжает занимать "Барселона", на счету которой 28 очков.

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Ла лига

10-й тур

"Эйбар" - "Леванте" - 2:2 (0:2)

Голы: Моралес, 35 (0:1). Барди, 37 (0:2). Арбилья, 51 (1:2). Шарлес, 74 (2:2).

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Хосе Анхель (Хункa, 73), Арбилья, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Эскаланте, Кике (Шарлес, 60), Серхио Энрич (Бебе, 88).

"Леванте": Рауль, Педро Лопес, Луна, Постиго, Чема, Кампанья, Моралес, Барди (Дукуре, 89), Лерма, Иви Лопес (Мур, 72), Алегрия (Боатенг, 66).

Предупреждения: Иви Лопес, 28. Дани Гарсия, 69. Педро Лопес, 82. Лерма, 90+1.

Судья: Альберола Рохас.

29 октября. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.