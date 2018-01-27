"Эйбар" сыграл вничью с "Атлетиком"

"Атлетик" в Бильбао сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 21-го тура чемпионата Испании (1:1). Нападающий басков Ариц Адурис на 50-й минуте открыл счет, а на 73-й минуте Энрике Гарсия Кике сравнял счет.

Чемпионат Испании

Примера

21-й тур

"Атлетик" - "Эйбар" - 1:1 (0:0)

Голы: Адурис, 50 (1:0). Кике, 73 (1:1).

"Атлетик": Яго, Эчейта, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Мерино, 70), Сусаэта (Весга, 88), Итурраспе, Микель Рико (Эчеварриа, 79), Адурис, Иньяки Уильямс.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Арбилья, Хункa (Капа, 79), Диоп, Инуи, Пенья, Эскаланте, Орельяна, Кике, Алехо (Шарлес, 62).

Судья: Мелеро Лопес.

26 января. Бильбао. Стадион "Сан Мамес".