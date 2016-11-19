"Эйбар" с минимальным счетом переиграл "Сельту"

Игра 12-го тура чемпионата Испании между "Эйбаром" и "Сельтой" завершилась победой хозяев поля – 1:0. Единственный мяч в игре на 9-й минуте забил полузащитник Фран Рико.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Эйбар" – "Сельта" – 1:0 (1:0)

Гол: Фран Рико, 9.

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Гальвес, 83), Луна, Лежен, Арбилья, Адриан Гонсалес, Педро Леон (Эскаланте, 71), Фран Рико, Инуи (Пенья, 64), Дани Гарсия, Серхио Энрич.

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Фонтас, Мальо, Планас (Гвидетти, 75), Гомес, Васс (Эрнандес, 53), Радоя, Росси, Бонгонда, Сенье (Систо, 67).

Предупреждения: Бонгонда, 30. Пенья, 75. Рамис, 79. Ронкалья, 86. Рубен Бланко, 86. Эрнандес, 90+2.

Судья: Мунуэра Монтера.

19 ноября. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.