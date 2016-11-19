"Эйбар" с минимальным счетом переиграл "Сельту"

Игра 12-го тура чемпионата Испании между "Эйбаром" и "Сельтой" завершилась победой хозяев поля – 1:0. Единственный мяч в игре на 9-й минуте забил полузащитник Фран Рико.
Чемпионат Испании
Ла лига
12-й тур
"Эйбар" – "Сельта" – 1:0 (1:0)
Гол: Фран Рико, 9.
"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис (Гальвес, 83), Луна, Лежен, Арбилья, Адриан Гонсалес, Педро Леон (Эскаланте, 71), Фран Рико, Инуи (Пенья, 64), Дани Гарсия, Серхио Энрич.
"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Фонтас, Мальо, Планас (Гвидетти, 75), Гомес, Васс (Эрнандес, 53), Радоя, Росси, Бонгонда, Сенье (Систо, 67).
Предупреждения: Бонгонда, 30. Пенья, 75. Рамис, 79. Ронкалья, 86. Рубен Бланко, 86. Эрнандес, 90+2.
Судья: Мунуэра Монтера.
19 ноября. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.