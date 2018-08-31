"Эйбар" - "Реал Сосьедад": онлайн видеотрансляция - в 23.00

"Эйбар" и "Реал Сосьедад" сыграют в матче 3-го тура чемпионата Испании. Игра состоится на стадионе "Ипуруа" в пятницу, 31 августа.

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Следить за матчем "Эйбар" – "Реал Сосьедад" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

"Эйбар" - "Реал Сосьедад": чемпионат Испании по футболу, 3-й тур, 31 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 23.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей