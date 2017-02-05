00:37 | ФУТБОЛ — Испания

"Эйбар" разгромил в гостях "Валенсию"

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"Эйбар" нанес крупное поражение "Валенсии" в выездном матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0. Хозяева весь второй тайм проводили в численном меньшинстве.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Валенсия" – "Эйбар" – 0:4 (0:2)

Голы: Серхио Энрич, 28 (0:1). Адриан Гонсалес, 45+3 (0:2). Дани Гарсия, 57 (0:3). Серхио Энрич, 77 (0:4). 

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Монтойя, Хосе Гайя, Жоау Канселу (Орельяна, 46), Марио Суарес, Медран, Солер, Дзадза, Мина (Баккали, 73).

"Эйбар": Йоэль, Лежен, Гальвес (Рамис, 16), Арбилья, Капа, Адриан Гонсалес (Фран Рико, 73), Педро Леон, Пенья (Бебе, 80), Дани Гарсия, Эскаланте, Серхио Энрич.

Предупреждения: Хосе Гайя, 66. Рамис, 68. Гарай, 88. 

Удаление: Солер (В), 45+1. 

Судья: Мунуэра Монтера.

4 февраля. Валенсия. Стадион "Mestalla".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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