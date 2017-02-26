"Эйбар" разгромил "Малагу"

"Эйбар" на своем поле переиграл "Малагу" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Чемпионат Испании

Ла лига

24-й тур

"Эйбар" - "Малага" - 3:0 (1:0)

Голы: Адриан Гонсалес, 43 (1:0). Адриан Гонсалес, 50 - с пенальти (2:0). Серхио Энрич, 52 (3:0).

"Эйбар": Йоэль, Рамис (Дос Сантос, 78), Лежен, Арбилья, Капа, Адриан Гонсалес, Педро Леон (Бебе, 82), Инуи, Дани Гарсия, Эскаланте, Серхио Энрич (Ривера, 68).

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Дуда (Шарлес, 57), Хуан Карлос, Хони (Вильянуэва, 73), Пабло Форнальс, Кеко (Онтиверос, 53), Сантос.

Предупреждения: Пабло Форнальс, 53. Росалес, 62. Онтиверос, 77. Капа, 77. Торрес Гомес, 79. Бебе, 90+3.

Удаление: Росалес (М), 71.

Судья: Эстрада Фернандес.

25 февраля. Эйбар. Стадион "Мунисипаль де Ипуруа".