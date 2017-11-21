"Эйбар" разгромил "Бетис"

"Эйбар" обыграл "Бетис" в заключительном матче 12-го тура чемпионата Испании - 5:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий Шарлес. Хозяева одержали первую победу за восемь матчей.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Эйбар" - "Бетис" - 5:0 (2:0)

Голы: Амат, 6 - в свои ворота (1:0). Эскаланте, 30 (2:0). Шарлес, 56 - с пенальти (3:0). Шарлес, 71 (4:0). Серхио Энрич, 80 (5:0).

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Капа, Хункa, Инуи, Дани Гарсия, Эскаланте (Хоан Хордан, 70), Серхио Энрич (Кике, 81), Шарлес, Алехо (Пенья, 77).

"Бетис": Адан, Барраган, Амат, Манди, Дурмиси, Хоакин (Санабрия, 62), Хави Гарсия, Камараса (Будебуз, 71), Науэль Лейва (Гуардадо, 58), Руис, Леон.

Предупреждения: Амат, 11. Эскаланте, 22. Арбилья, 37. Гуардадо, 63.

Удаление: Манди, 55.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

20 ноября. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.