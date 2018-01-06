"Эйбар" одержал третью победу подряд, переиграв "Лас-Пальмас"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" уступил "Эйбару" – 1:2. В составе басков забитыми мячами отличились Орельяна и Серхио Энрич.

Отметим, что данная победе стала для "Эйбара" третьей подряд. В свою очередь "Лас-Пальмас" на протяжении последних четырех игр в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании

Примера

18-й тур

"Лас-Пальмас" – "Эйбар" – 1:2 (1:0)

Голы: Вьера, 32 – с пенальти (1:0). Орельяна, 73 (1:1). Серхио Энрич, 77 (1:2).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас (Лемос, 29), Ксимо Наварро, Симон, Дани Кастельяно, Момо (Тана, 67), Пеньяльба, Вьера, Сампер (Хави Кастельяно, 71), Кальери, Толедо.

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Капа (Пенья, 60), Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Серхио Энрич (Эскаланте, 80), Шарлес, Алехо (Орельяна, 71).

Предупреждения: Серхио Энрич, 18. Арбилья, 31. Дани Кастельяно, 42. Толедо, 57. Лемос, 63. Инуи, 84.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

6 января. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.

Турнирная таблица – здесь