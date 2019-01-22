"Эйбар" одержал разгромную победу над "Эспаньолом"

"Эйбар" обыграл "Эспаньол" в матче 20-го тура чемпионата Испании - 3:0. По одному голу в этой игре забили Серхио Энрич, Пабло Де Бласис и Шарлес.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

"Эйбар" - "Эспаньол" - 3:0 (1:0)

Голы: Серхио Энрич, 24 (1:0). Де Бласис, 52 (2:0). Шарлес, 84 (3:0).

"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель, Бигас, Пенья, Арбилья, Кукурелья, Диоп, Хоан Хордан, Кике (Шарлес, 78), Серхио Энрич (Кардона, 87), Де Бласис (Эскаланте, 83).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду (Борха Иглесиас, 62), Лопес, Гранеро, Виктор Санчес (Эрмосо, 63), Рока, Мелендо (Пьятти, 75), Леу Баптистан, Пуадо.

Предупреждения: Виктор Санчес, 18. Хоан Хордан, 28. Вила, 40. Леу Баптистан, 69. Борха Иглесиас, 85. Серхио Энрич, 86. Гранеро, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

21 января. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".