"Эйбар" одержал первую домашнюю победу в матче против "Леганеса"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Эйбар" победил "Леганес" – 1:0. В составе "оружейников" отличился защитник Алехандро Гальвес.

Отметим, баски в первые в этом сезоне смогли одержать домашнюю победу.

Чемпионат Испании

Ла лига

4-й тур

"Эйбар" - "Леганес" - 1:0 (0:0)

Гол: Гальвес, 53 (1:0).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Гальвес, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан (Шарлес, 87), Кике (Эскаланте, 77), Серхио Энрич, Бебе (Арбилья, 62).

"Леганес": Куэльяр, Муньос (Дос Сантос, 13), Сиовас, Бустинса, Мантовани, Рико, Омар (Бовю, 61), Брашанац, Габриэл, Наранхо (Амрабат, 81), Герреро.

Предупреждения: Брашанац, 3. Дос Сантос, 25. Дани Гарсия, 43. Оливейра, 48. Рико, 50. Сиовас, 63. Герреро, 66.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

15 сентября. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.