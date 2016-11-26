"Эйбар" обыграл "Бетис"

"Эйбар" в стартовом матче 13-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Бетис" со счетом 3:1. В составе хозяев голы забивали Педро Леон, Серхио Энрич и Кике, за гостей отличился Рубен Кастро. "Эйбар" после этой победы вышел на седьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Эйбар" - "Бетис" - 3:1 (2:0)

Голы: Педро Леон, 19 (1:0). Серхио Энрич, 23 (2:0). Рубен Кастро, 84 (2:1). Кике, 90+2 (3:1).

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис, Луна, Лежен, Арбилья, Адриан Гонсалес (Эскаланте, 83), Педро Леон, Фран Рико, Инуи (Бебе, 90+1), Дани Гарсия, Серхио Энрич (Кике, 74).

"Бетис": Адан, Пиччини, Алекс Мартинес, Манди (Санабрия, 46), Пеццела, Бруно Гонсалес, Хоакин (Сехудо, 28), Донк, Себальос, Петрос (Гутьеррес, 70), Рубен Кастро.

Предупреждение: Бруно Гонсалес, 72.

Удаление: Пиччини (Бетис), 17.

Судья: Окон Арраис.

25 ноября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".