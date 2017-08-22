"Эйбар" на выезде обыграл "Малагу"

"Эйбар" в 1-м туре чемпионата Испаинии обыграл "Малагу" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Шарлес. Форвард забил своей бывшей команде - последние два года он выступал за "анчоусов".

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

"Малага" - "Эйбар" - 0:1 (0:0)

Гол: Шарлес, 57 (0:1).

"Малага": Роберто, Байс, Росалес, Хуан Карлос, Эрнандес, Диего Гонсалес (Хони, 60), Кузманович, Адриан Гонсалес, Ресио (Эн-Несири, 83), Аньор (Онтиверос, 65), Борха Бастон.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Оливейра, Капа, Инуи, Пенья (Серхио Энрич, 77), Дани Гарсия, Хоан Хордан, Кике (Ривера, 86), Шарлес (Алехо, 66).

Предупреждения: Шарлес, 3. Кике, 32. Диего Гонсалес, 45. Алехо, 83. Хони, 90.

Судья: Медье Хименес.

21 августа. Малага. Стадион "La Rosaleda".