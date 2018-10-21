"Эйбар" и "Атлетик" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился нападающий Диас де Оливейра Шарлес, у гостей отличился форвард Иньяки Уильямс.
Чемпионат Испании
Лига 1
9-й тур
"Эйбар" - "Атлетик" - 1:1 (1:1)
Голы: Шарлес, 17 - с пенальти (1:0). Иньяки Уильямс, 21 (1:1).
"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес (Кике, 65), Де Бласис (Кукурелья, 85).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Й.Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Ноласкоайн, 90+2), Дани Гарсия, Адурис, Икер Муниаин (Сан-Хосе, 66), Иньяки Уильямс (Сусаэта, 83).
Предупреждения: Орельяна, 23. Лопес, 28. Де Маркос, 65. Серхио Энрич, 75. Рауль Гарсия, 87.
Судья: Хиль Мансано.
21 октября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".