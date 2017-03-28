Эусебио Сакристан: "Возглавить "Барселону"? Ни секунды не потрачу на эти рассуждения"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан заявил, что не намерен даже думать о возможности поработать в "Барселоне". Каталонцы ведут поиски нового наставника на замену Луису Энрике, который уйдет из стана сине-гранатовых летом.

– Ни секунды не потрачу на обсуждения слухов по "Барселоне", – цитирует AS Сакристана. – Приятно, что меня называют кандидатом на пост тренера в столь великом клубе. Значит, свою работу в Сан-Себастьяне я делаю хорошо, нас заметили. Но сейчас я сосредоточен на действующем клубе. Когда я работал в "Барселоне" на меня даже внимания никто не обращал.

Отметим, что 52-летний специалист будучи футболистом выступал за "Барселону" семь лет. С 2003 по 2008 год Сакристан работал помощником наставника сине-гранатовых Франка Райкарда.