Эусебио Сакристан: "Не стоит забывать о Бенитесе, если говорить об успехах "Реала"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан высоко оценил работу Зинедина Зидана в "Реале". При этом он подчеркнул, что успехи "Королевского клуба" также связаны и с Рафаэлем Бенитесом, которого француз заменил по ходу минувшего сезона.

- Сложно оценивать работу специалиста, когда не знаком с ее спецификой. В таких случаях нужно отталкиваться от результата, - приводит Marca слова Сакристана. - Правда, на них влияет множество факторов. Зидан хорошо выполняет свою работу и у него есть заслуги. Под его руководством каждый игрок "Реала" уделяет внимание обороне. Но не стоит забывать о Бенитесе. В нынешней игре виден и его вклад.