18:21 | ФУТБОЛ — Испания

Это'О хотят дать 10 лет тюрьмы за налоговые махинации

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Прокуратура Испании настаивает на тюремном заключении нападающего "Антальяспора" Самюэля Это'О, сообщает BBC. Экс-капитан "Анжи" обвиняется в налоговых махинациях на общую сумму  порядка 3,5 миллиона евро в период с 2006 по 2009 год, когда он играл за "Барселону". Прокуроры требуют для него 10 лет и 6 месяцев тюрьмы, а также 14,3 миллиона евро штрафа. Аналогичного наказания обвинение хочет добиться и для его тогдашнего представителя Хосе Марии Месальеса Маты. 

Отметим, что это уже не первый случай проблем с налогами у футболистов "Барсы". Ранее условный срок в размере 21 месяца получил Лионель Месси, а также на один год условно осужден Хавьер Маскерано. Кроме того, "Барса" была вынуждена заплатить штраф за нарушения при трансфере Неймара в 2013 году. 

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