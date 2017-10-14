"Это настоящие крысы с крыльями". Стадион "Вильярреала" атаковали голуби

"Желтая подводная лодка", вместе с жителями окружающих домов, борется с голубиным нашествием

Публикация от Villarreal CF (@villarrealcf) Авг 23 2017 в 2:29 PDT

ХИЧКОК, "ПТИЦЫ"

Неожиданная проблема возникла у "Вильярреала", его домашнего стадиона "Эстадио де ла Серамика" и людей, что живут в районе поблизости – полчища голубей, которые наводнили эту часть города, тихую и спокойную, свили гнезда во всех укромных уголках футбольной арены, переклевали все семена и нанесли серьезный ущерб газону на стадионе. Помимо этого, разумеется, трибуны и поле теперь зачастую имеют весьма неприглядный вид, о чем известно каждому, кто хоть раз сталкивался с голубиным коварством. Нельзя забывать и о проблемах антисанитарии и возможных болезнях, которые могут переноситься этими птицами. Так что с голубями решили бороться.

Lucha sin cuartel contra la plaga de palomos en el Estadio de la Cerámica🐦🏟https://t.co/LAD9uaehTg pic.twitter.com/YYfhX7Rip5 – el Mediterráneo (@epmediterraneo) 11 октября 2017 г.

ХИЩНИКИ И УЛЬТРАЗВУК

"Это настоящие крысы с крыльями, их здесь штук 500, а то и больше", восклицают жители соседних к "Эстадио де ла Серамика" домов. Для борьбы с вредителями клуб привез на стадион хищных птиц, закрыл доступ ко всем зонам, где были голубиные гнезда, растянул сетки в тех местах, через которые птицы обычно попадали внутрь и установил ультразвуковые пушки, чтобы отпугивать и разгонять пернатых оккупантов. (Егор БЫЧКОВ​)