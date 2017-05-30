ESPN: Криштиану Роналду - самый популярный спортсмен мира, Месси - третий, Шарапова - 23-я

Американский телеканал ESPN по итогам своего исследования признал нападающего "Реала" Криштиану Роналду самым популярным спортсменом мира. Вторым стал баскетболист Леброн Джеймс. Тройку лидеров замкнул форвард "Барселоны" Лионель Месси. Теннисистка Мария Шарапова – единственная россиянка в рейтинге. Она расположилась на 23-м месте.

Популярность рассчитывалась по формуле, которая учитывает доходы спортсменов, их влияние в социальных сетях, а также запросы в Google.

Самые популярные спортсмены мира:

1. Криштиану Роналду (футбол, "Реал")

2. Леброн Джеймс (баскетбол, "Кливленд")

3. Лионель Месси (футбол, "Барселона")

4. Роджер Федерер (теннис)

5. Фил Микельсон (гольф)

6. Неймар (футбол, "Барселона")

7. Усэйн Болт (легкая атлетика)

8. Кевин Дюрант (баскетбол, "Голден Стэйт")

9. Рафаэль Надаль (теннис)

10. Тайгер Вудс (гольф)...

23. Мария Шарапова (теннис)