"Эспаньол" - "Жирона": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 25 ноября, "Эспаньол" принимает "Жирону".

"Эспаньол" с 21 очком на данный момент занимает пятое место. У "Жироны" 17 очков и 11-я позиция. Компания Winline считает фаворитом клуб из Барселоны. Коэффициент на победу "Эспаньола" - 1.65, на ничью - 3.70, на победу "Жироны" - 5.70.

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Следить за матчем "Эспаньол" – "Жирона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

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Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей