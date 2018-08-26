"Эспаньол" - "Валенсия": видеотрансляция матча - в 19.15

В матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 26 августа, "Валенсия" проводит гостевой матч с "Эспаньолом". За "летучих мышей" в этом сезоне выступает россиянин Денис Черышев. В стартовой встрече чемпионата-2018/19 – против "Атлетико" – Черышев остался в запасе. Ждем появления россиянина на поле сегодня в Барселоне.

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Следить за матчем "Эспаньол" – "Валенсия" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.15 (время московское).

"Эспаньол" – "Валенсия": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 2-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.15 (мск)