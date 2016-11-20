"Эспаньол" в гостях победил "Алавес"

"Эспаньол" в матче 12-го тура чемпионата Испании в гостях победил "Алавес" со счетом 1:0.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Алавес" - "Эспаньол" - 0:1 (0:0)

Гол: Морено, 81 (0:1).

Нереализованный пенальти: Морено (Эспаньол), 79 (вратарь)

"Алавес": Пачеко, Алексис, Рауль Гарсия, Феддаль, Эрнандес (Ибаи Гомес, 70), Крстичич (Торрес, 77), Камараса, Льоренте, Кико, Дейверсон, Эспиноса (Сантос, 83).

"Эспаньол": Диего Лопес, Д.Рейес, Кариколь, Х.Рейес (Диоп, 69), Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Мелендо, Пьятти, Перес, Морено (Кайседо, 82).

Предупреждения: Перес, 15. Феддаль, 26. Кико, 47. Камараса, 57. Дейверсон, 60. Виктор Санчес, 60. Алексис, 78.

Судья: Мелеро Лопес.

20 ноября. Витория. Стадион Mendizorroza.