"Эспаньол" уступил "Алькоркону" в Кубке Испании

"Алькоркон", выступающий во втором испанском дивизионе, переиграл "Эспаньол" в серии пенальти в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1.

Кубок Испании

1/16 финала

"Эспаньол" – "Алькоркон" – 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти – 3:4

Голы: Хименес, 20 (0:1). Перес, 84 (1:1).

"Эспаньол": Роберто, О.Дуарте, Д.Рейес, Р.Дуарте (Кариколь, 66), Х.Рейес (Мелендо, 45), Хурадо, Фуэго, Давид Лопес, Пьятти, Кайседо (Перес, 45), Морено.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium(Power8 Stadium)".

Первый матч – 1:1.